En direct

19:07 - Qui va prendre avantage du vote Nupes au Robert ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives au Robert. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 78,30% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes au Robert Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Le Robert semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les inscrits du Robert plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 au Robert avec 15,7% contre 52,81% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 65,07% contre 34,93% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Robert par la suite, lors des législatives, avec 3,67% au premier tour, contre 78,30% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui va remporter le plus de votes, avec 77,62% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 au Robert Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Ladite liste avait enregistré 18,55% des suffrages, soit 400 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 17,07% et Manon Aubry à 11,55%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Robert Comment les habitants du Robert peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,15% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 291 €/an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (39,83%) et le nombre de résidences HLM (12,07% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction au Robert mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,59% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation au Robert Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 21 435 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, 85,33% des inscrits sur les listes électorales du Robert avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 89,37% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes au Robert Au Robert, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles est par exemple capable de ramener les citoyens du Robert dans les bureaux de vote. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 18 091 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 56,08% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 52,94% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 80,18% au premier tour et seulement 73,53% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année au Robert ?