En direct

19:07 - À Yerres, qui va raffler les voix de la Nupes ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, avait obtenu 20,38% à Yerres, contre 5,57% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Yerres, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,49% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,45% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,15% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat aux européennes d'Yerres pour le RN de Jordan Bardella ? Le score du RN sera très observé au niveau local pour cette élection des députés européens. Les intentions de vote imaginent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 23% à Yerres, soit dix points de plus également que ses 13,01% dans la ville. Mais Yerres n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Dans les bureaux de vote d'Yerres, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 15,66%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,57% et 21,6% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,28% contre 35,72% pour Le Pen. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Yerres en revanche, où un binôme Droite souverainiste arrivait en tête au premier tour avec 46,09% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Droite souverainiste l'emportait avec 67,51%.

12:45 - Nicolas Dupont-Aignan sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Yerres Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux européennes dans la commune. La tête de liste RN arrivait loin derrière, avec 13,01%, derrière Nicolas Dupont-Aignan avec 21,78% et Nathalie Loiseau avec 20,38%.

11:45 - Yerres : démographie, élections et stratégies politiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Yerres déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 2939 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,77%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,88%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,27% et d'une population immigrée de 11,77% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,84%), témoigne d'une population instruite à Yerres, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Yerres ? Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 28 951 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 46,68% des électeurs d'Yerres (Essonne) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 51,65% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Yerres : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Yerres ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,96% au premier tour. Au deuxième tour, 48,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Yerres pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 23,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 29,22% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.