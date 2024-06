En direct

19:11 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des 32,36% de la Nupes à Lisses ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 18,03% à Lisses, contre 6,6% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des législatives. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Lisses, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,36% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Lisses, entre les 18,03% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori à Lisses pour les européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lisses semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les habitants de Lisses penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle La ville de Lisses avait opté pour Marine Le Pen à 21,77% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la patronne du RN avec respectivement 30,91% et 23,4% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 60% contre 40% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Lisses, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 32,36%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 20,76%. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 à Lisses Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 580 électeurs de Lisses avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait cumulé ainsi 23,5% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,03% et Yannick Jadot à 14,34%.

11:45 - Lisses : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Lisses se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 292 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 997 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,88 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 333 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 10,30%, participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,49%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2663,01 euros par mois. À Lisses, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Lisses Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 47,51% des personnes aptes à voter à Lisses s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 39,83% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Lisses : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Lisses ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 22,98% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,61% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,53% au premier tour. Au second tour, 55,56% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?