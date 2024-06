Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 6,17% à Corbeil-Essonnes, contre 17,39% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Corbeil-Essonnes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 42,32% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 49% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Dans la ville de Corbeil-Essonnes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 16,85%, la représentante du RN était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 45,98% et 18,59% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 64,37% contre 35,63% pour Le Pen au deuxième round sur place. Avec 15,02%, le RN sera devancé par la suite par les 42,32% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

11:45 - Les enjeux locaux de Corbeil-Essonnes : tour d'horizon démographique

Quelle influence la population de Corbeil-Essonnes exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 23,09% des résidents sont des enfants, et 4,4% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 462 euros/an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 24,51% et d'une population immigrée de 27,37% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Corbeil-Essonnes mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,92% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.