En direct

19:09 - Qui vont adopter les électeurs de la Nupes à Bondoufle ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 5,89% à Bondoufle, contre 23% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bondoufle, le binôme Nupes avait en effet glané 27,97% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Bondoufle pour les candidats de Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très commenté. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Bondoufle. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Bondoufle ? Bondoufle avait offert à Marine Le Pen 23,27% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate de l'extrême droite avec 27,06% et 24,92% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 59,15% contre 40,85% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Bondoufle, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 31,75%, alors que le RN sera derrière à 20,63%. Bondoufle se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 54,18%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Bondoufle Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste du Rassemblement national avait enregistré 22,61% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 23%.

11:45 - Bondoufle : élections européennes et dynamiques démographiques À Bondoufle, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 20,59% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,11% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 654 €/an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 359 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,09% et d'une population immigrée de 9,50% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Bondoufle mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,01% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - À Bondoufle, quelle participation aux élections européennes ? Au fil des scrutins européens précédents, les 10 969 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 49,35% des inscrits sur les listes électorales de Bondoufle. Le taux de participation était de 42,8% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Bondoufle ? L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen à Bondoufle. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,16% au premier tour et seulement 44,91% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Bondoufle ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,59% des personnes aptes à voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 73,67% au second tour, c'est-à-dire 5 348 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.