En direct

19:13 - À Villabé, quels seront les reports du vote Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Villabé, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,1% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,89% à Villabé, contre 16% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Villabé ? Le nombre de bulletins du RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. On remarque que Villabé compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,31% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,16% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Le RN en tête à Villabé lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,16% contre 29,29% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,51% contre 55,49%. Le RN ratait aussi la première marche à Villabé quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 21,72% au premier tour, contre 35,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Villabé, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Villabé, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Villabé, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 25,31% des voix devant Nathalie Loiseau à 16% et Yannick Jadot à 15,93%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Villabé Dans les rues de Villabé, les élections sont en cours. Avec ses 5 457 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 344 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 794 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,12 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 574 résidents étrangers, Villabé se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 616 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Villabé, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Villabé : étude du pourcentage de participation aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Villabé, 72,95% des votants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens précédents. Lors des européennes 2019, 46,3% des électeurs de Villabé avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,23% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Villabé : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Villabé ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 447 personnes en âge de voter dans la ville, 22,66% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 28,63% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?