En direct

19:12 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi au Mesnil-le-Roi pour ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 15,88% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,26% au Mesnil-le-Roi, contre 36,9% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 36,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 40,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,13% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN au Mesnil-le-Roi lors des européennes ? Au Mesnil-le-Roi, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 12,56% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,98% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants du Mesnil-le-Roi plutôt pour Macron en 2022 Dans les isoloirs du Mesnil-le-Roi, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 11,98%, la patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 40,05% et 13,9% des suffrages. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 74,03% contre 25,97% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Le Mesnil-le-Roi, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 39,13%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 8,3%. Le Mesnil-le-Roi se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 73,58%.

12:45 - 36,9% pour Nathalie Loiseau en 2019 au Mesnil-le-Roi Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Mesnil-le-Roi lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 36,9% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 14,6% dans la commune. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 14,1%.

11:45 - Le Mesnil-le-Roi : européennes et dynamiques démographiques Comment la population du Mesnil-le-Roi peut-elle impacter les résultats des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,22% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 46,01% de population active et une densité de population de 1939 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 44,42%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,18% et d'une population étrangère de 8,34% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 9,04% au Mesnil-le-Roi, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Au Mesnil-le-Roi, quelle participation aux européennes ? Au cours des dernières années, les 6 434 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 59,55% des personnes habilitées à participer à une élection au Mesnil-le-Roi avaient participé à l'élection, contre une participation de 49,11% pour les élections européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation au Mesnil-le-Roi : quelles perspectives pour les élections européennes ? Au Mesnil-le-Roi, l'un des critères importants des européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,75% au premier tour. Au second tour, 45,45% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 710 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,81% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 23,03% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.