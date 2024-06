En direct

19:08 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes au Pecq ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,42% des bulletins dans la commune. Une performance à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,71% au Pecq, contre 32,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes au Pecq ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Pecq semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune.

15:02 - Vent favorable à Hayer au Pecq ? Avec 10,94%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen au Pecq au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 38,04% et 18,24% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 26,4% contre 73,6%. Avec 7,91%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 35,26% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes au Pecq en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Au Pecq, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 32,85% des votes. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 15,73%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 13,87%.

11:45 - Analyse socio-économique du Pecq : perspectives électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Le Pecq se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 44,47% de cadres pour 15 832 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 1 312 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 4 183 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,42 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 1 522 résidents étrangers, Le Pecq se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 48,82% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 74,74 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Le Pecq incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Pecq ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. Au Pecq, 68,66% des habitants avaient participé. L'analyse des scrutins européens précédents permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 55,00% des électeurs du Pecq, contre une participation de 46,37% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes au Pecq sont lancées Au Pecq, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à pousser les citoyens du Pecq à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 26,55% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,51% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.