19:06 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Marcq-en-Barœul fait envie Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 4,18% à Marcq-en-Barœul, contre 35,72% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Marcq-en-Barœul, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,96% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Marcq-en-Barœul, entre les 35,72% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Marcq-en-Barœul ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très scruté. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Marcq-en-Barœul semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Marcq-en-Barœul ? Avec 11,58%, c'est un résultat trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Marcq-en-Barœul au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 42,07% et 16,15% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 23,38% contre 76,62%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,14%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 32,42% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - À Marcq-en-Barœul, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux élections européennes de l'époque dans la commune. Le chef de file du RN arrivait loin derrière, avec 11,54%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 35,72% et Yannick Jadot avec 15,6%.

11:45 - Marcq-en-Barœul : élections européennes et dynamiques démographiques A la mi-journée des élections européennes, Marcq-en-Barœul fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 37,64% de cadres pour 39 356 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 4 041 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,25 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 1 959 personnes (5,07%) apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,85%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3492,21 € par mois. Finalement, à Marcq-en-Barœul, les préoccupations locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Marcq-en-Barœul Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 40 044 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 16 242 personnes en âge de voter à Marcq-en-Barœul, 55,57% étaient allées voter. Le taux de participation était de 47,95% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Marcq-en-Barœul : que retenir des précédentes élections ? L'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen à Marcq-en-Barœul. Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 29 591 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 75,54% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,39% au premier tour, soit 22 308 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 53,27% au premier tour et seulement 51,45% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Marcq-en-Barœul cette année ?