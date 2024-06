En direct

19:06 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Gagny pour ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Gagny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,45% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,34% à Gagny, contre 22,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Gagny ? Le résultat de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gagny semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Avantage Renaissance à Gagny ? Dans la ville de Gagny, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 16,57%, la présidente du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,42% et 25,82% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,21% contre 67,79%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 15,51%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 32,45% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - À Gagny, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 19,34% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 22,11%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Gagny A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Gagny apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 40 189 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 830 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 10 889 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (73,13 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 7 134 résidents étrangers, représentant 18,02% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,17%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 560 € par an. À Gagny, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Gagny ? Au cours des dernières consultations politiques, les 40 428 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 9 896 personnes habilitées à voter à Gagny avaient pris part au scrutin (soit 45,72%). La participation était de 36,99% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Gagny : scrutin en cours L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes à Gagny. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 33,2% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,59% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,43% au premier tour. Au second tour, 57,35% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient capables d'inciter les citoyens de Gagny à s'intéresser plus fortement de l'élection.