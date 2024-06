En direct

19:07 - Les votes de la Nupes très suivis L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives au Gosier. C'est néanmoins un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 39,11% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes au Gosier On note que Le Gosier compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,96% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position en 2022 au Gosier Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 15,76% contre 16,54% pour Emmanuel Macron et 51,67% pour Jean-Luc Mélenchon. Avec 61,67%, elle s'imposait, devant le locataire de l'Elysée à 38,33% au second tour. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 10,71%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 39,11% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Divers gauche vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau au Gosier Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Au Gosier, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,13% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 18,96%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,7%.

11:45 - Le Gosier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Le Gosier est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 27 184 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 091 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (56,94 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 1 372 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,71%, Le Gosier est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2653,58 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 21,14%, révélant une situation économique tendue. En somme, Le Gosier incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Au Gosier, quelle participation aux élections européennes ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 15,02% au niveau du Gosier. La participation était de 8,47% pour les européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes commencent au Gosier : l'abstention en question Au Gosier, l'une des clés des européennes 2024 sera incontestablement la participation. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple capables d'inciter les citoyens du Gosier (97190) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 20 938 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 47,95% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 47,3% au second tour, ce qui représentait 9 898 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.