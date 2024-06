En direct

19:07 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Wasquehal ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,67% à Wasquehal, contre 29,61% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Wasquehal, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,21% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Wasquehal pour la liste RN de Jordan Bardella ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Wasquehal semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 17,39% contre 37,25% pour Emmanuel Macron et 19,43% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 69,68% contre 30,32% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 13,15%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 35,08% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Wasquehal il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait enregistré 17,03% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 29,61%.

11:45 - Wasquehal : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Wasquehal se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 28,47% de cadres supérieurs pour 20 836 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 774 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 044 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,93 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Wasquehal accueille une communauté diversifiée, avec ses 815 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 10,59%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 37 616 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Wasquehal s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Européennes passées à Wasquehal : état des lieux de l'abstention Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de scrutin. À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Wasquehal, 68,99% des habitants avaient voté. L'observation des élections passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 7 783 personnes en âge de participer à une élection à Wasquehal s'étaient rendues aux urnes (soit 51,17%), à comparer avec une participation de 43,12% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Wasquehal pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Wasquehal, qu'en sera-t-il de la participation ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 74,33% au second tour, c'est-à-dire 11 617 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record. Les jeunes manifestent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?