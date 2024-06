En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Saintry-sur-Seine ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saintry-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,24% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,6% à Saintry-sur-Seine, contre 21,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (6,92% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,16% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,15% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font espérer à Saintry-sur-Seine Les intentions de vote imaginent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique doit l'amener à 30% à Saintry-sur-Seine, soit 10 points de plus également que ses 20,65% dans la ville. Mais Saintry-sur-Seine n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus expéditives.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Saintry-sur-Seine ? La ville de Saintry-sur-Seine avait opté pour Marine Le Pen à 21,81% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la patronne du Rassemblement national avec 27,12% et 25,59% des bulletins exprimés. Le second tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron s'imposant avec 58,82% contre 41,18% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 21,44%, alors que les candidats LREM réuniront 30,89% des voix. Saintry-sur-Seine optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 53,53%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Saintry-sur-Seine plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 12,16% des votes, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20,65% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 21,77%, vainqueure sur place.

11:45 - Saintry-sur-Seine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact aura la population de Saintry-sur-Seine sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 1718 habitants par km² et 47,13% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,81% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (85,56%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 911 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,32% et d'une population immigrée de 9,94% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saintry-sur-Seine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,03% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saintry-sur-Seine : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au cours des dernières années, les 5 896 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,64% des électeurs de Saintry-sur-Seine, contre un taux d'abstention de 55,68% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Saintry-sur-Seine, 70,51% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saintry-sur-Seine À Saintry-sur-Seine, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs des élections européennes. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 022 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,48% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,77% au premier tour, ce qui représentait 3 128 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à inciter les habitants de Saintry-sur-Seine à ne pas rester chez eux.