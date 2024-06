En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des 37,46% de la Nupes à Mérignac ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 9,81% à Mérignac, contre 26,71% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Mérignac, le binôme Nupes avait en effet glané 37,46% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Mérignac, entre les 26,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,7% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Mérignac pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes 2024 sera très commenté. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mérignac semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants de Mérignac penchaient pour Macron à la présidentielle Avec 15,52%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Mérignac au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,77% et 23,86% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 70,98% contre 29,02% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 13,33%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 37,46% des voix. Mérignac choisira d'ailleurs un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 51,71%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Mérignac Revenir cinq ans en arrière semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Mérignac plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 26,71% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,56% et Jordan Bardella avec 15,23%.

11:45 - Mérignac : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Mérignac se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 75 729 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 7 576 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 19 761 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (21,08 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 4 982 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,76%, participe à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 37,88% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 252,14 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En résumé, Mérignac incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Mérignac : les chiffres clés Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Mérignac, 68,56% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des scrutins européens précédents, les 76 532 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 46,09% des inscrits sur les listes électorales de Mérignac avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 56,45% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Mérignac À Mérignac, l'un des facteurs principaux des élections européennes sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 51,56% au premier tour et seulement 50,43% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 47 491 personnes en âge de voter dans la commune, 79,36% étaient allées voter. Le taux de participation était de 75,53% au second tour, c'est-à-dire 35 889 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.