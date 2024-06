Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Rivière-Pilote semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Rivière-Pilote avec 11,65% contre 67,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle s'imposera finalement au second avec 71% contre 29% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 0,5% au premier tour, contre 93,88% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:45 - Rivière-Pilote : démographie, élections et stratégies politiques

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Rivière-Pilote se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 712 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 991 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 28 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,42 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 14,75% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 604 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 28,81%, révélant une situation économique tendue. À Rivière-Pilote, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.