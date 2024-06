En direct

19:10 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Une autre interrogation de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La Nupes était absente aux législatives 2022 au Marin. C'est un binôme Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 67,30% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat pour le RN au Marin lors des européennes ? Au Marin, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,29% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 12,58% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Hayer au Marin ? Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans au Marin au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 12,58% contre 16,96% pour Emmanuel Macron et 55,45% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pourtant bien Marine Le Pen qui s'imposait, avec 59,44%, contre 40,56% au second tour pour le président sortant. Avec 0,92%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 67,30% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste Bardella avait obtenu 15,29% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 20,55%.

11:45 - Le Marin : démographie, élections et stratégies politiques Comment les électeurs du Marin peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 18,7%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (59,44%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 520 € par an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,90%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (18,72%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation au Marin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,99% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Le Marin : la mobilisation des habitants aux élections européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. Au Marin, 66,8% des habitants avaient participé. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 955 personnes aptes à voter au Marin avaient participé à l'élection (soit 14,55%), à comparer avec une participation de 11,43% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election au Marin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au Marin, l'une des clés du scrutin européen sera l'abstention. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 41,39% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 37,25% au premier tour, ce qui représentait 2 560 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants du Marin.