La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des législatives 2022 au Vauclin. On trouvait un ticket Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 70,84% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

11:45 - Démographie et politique au Vauclin, un lien étroit

A mi-chemin des européennes, Le Vauclin regorge de diversité et d'activités. Dotée de 6 030 logements pour 8 474 habitants, la densité de la commune est de 234 hab par km². Avec 763 entreprises, Le Vauclin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,07 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 19,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 847 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 26,74%, synonyme d'une situation économique tendue. Le Vauclin manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.