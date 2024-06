En direct

19:09 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Sainte-Luce pour ces européennes 2024 ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Sainte-Luce. Le ticket Régionaliste s'illustrait au premier tour, avec 71,45% des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Sainte-Luce lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Sainte-Luce, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,65% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,15% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Sainte-Luce ? Dans les isoloirs de Sainte-Luce, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 11,15%, la cheffe du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 53,79% et 17,59% des suffrages. Elle remportait finalement le scrutin au second tour avec 56,38% contre 43,62% pour le président réélu. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 2,13%, alors que les candidats Régionaliste cumuleront 71,45% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Sainte-Luce en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Avec un résultat de 16,65%, Bardella avait été battu aux européennes il y a cinq ans par la liste de Nathalie Loiseau avec 18,83% des suffrages exprimés.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sainte-Luce Au cœur de la campagne électorale européenne, Sainte-Luce est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec une population de 9 350 habitants répartis dans 6 382 logements, cette agglomération présente une densité de 354 habitants par km². Ses 1 156 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (41,93 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 250 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 17,66%, annonçant une situation économique instable. Sainte-Luce manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Sainte-Luce : analyse du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Durant les dernières européennes, 1 199 électeurs de Sainte-Luce avaient pris part au scrutin (soit 15,66%), contre un taux de participation de 13,17% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Sainte-Luce : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Sainte-Luce, l'un des facteurs clés de ces élections européennes sera immanquablement le taux de participation. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix du quotidien seraient de nature à ramener les électeurs de Sainte-Luce dans les isoloirs. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 47,08% dans la commune. Le taux de participation était de 45,12% au premier tour, ce qui représentait 3 571 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 28,73% au premier tour et seulement 32,57% au deuxième tour.