En direct

19:13 - Au Diamant, que vont choisir les supporters de la Nupes ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. La Nupes était absente lors des législatives au Diamant. C'est cependant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 46,94% des bulletins. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait

17:08 - Le Rassemblement national au Diamant, un favori aux européennes ? Au Diamant, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 14,83% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,94% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Avec 11,94%, c'est un résultat trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen au Diamant au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 50,22% et 18,3% des bulletins exprimés. En remontant à 54,27%, elle s'imposait, devant le locataire de l'Elysée à 45,73% au second tour. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 1,82%, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 46,94% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Que retenir des européennes au Diamant il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Diamant lors des précédentes européennes, avec 23,23% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 15,35% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 14,83%.

11:45 - Élections au Diamant : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des européennes, Le Diamant foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 687 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 770 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,38 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 19,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2647,49 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,08%, synonyme d'une situation économique tendue. En résumé, Le Diamant incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Le Diamant : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 17% au niveau du Diamant (Martinique). La participation était de 12,59% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes au Diamant Au Diamant, l'un des critères forts de ces élections européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. La guerre en Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale seraient par exemple capables de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants du Diamant. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 54,48% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 54,1% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 69,82% au premier tour et seulement 73,09% au second tour.