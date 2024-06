En direct

19:11 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Wissous ? La Nupes ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Wissous, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,13% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,05% à Wissous, contre 27,6% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Wissous : 27,6% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,8% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 36,88% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Wissous ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Wissous. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prédire environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Wissous plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Avec 17,57%, c'est un résultat décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Wissous au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,8% et 22,22% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 33,37% contre 66,63%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 14,2%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 36,88% des voix. Wissous choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,67%.

12:45 - À Wissous, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Wissous était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 15,85% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 15,89% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,6%, en tête ici même.

11:45 - Les défis socio-économiques de Wissous et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Wissous est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 27,66% de cadres pour 6 991 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 830 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 099 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 35 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,69 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 618 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,56%, favorise son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 49,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1517,39 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Wissous, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes à Wissous Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Wissous, 71,72% des habitants avaient voté. Au fil des dernières consultations politiques, les 7 062 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, 2 580 inscrits sur les listes électorales de Wissous avaient pris part au vote (soit 48,78%), contre une participation de 44,97% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Wissous : l'abstention en question L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention à Wissous. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,21% au premier tour. Au second tour, 48,01% des électeurs se sont déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 5 044 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 77,42% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 72,57% au second tour, ce qui représentait 3 661 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.