En direct

19:11 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Paray-Vieille-Poste ? La gauche unie aux législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Paray-Vieille-Poste, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,03% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,52% à Paray-Vieille-Poste, contre 19,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (5,67% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,11% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,92% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Paray-Vieille-Poste ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella à ces européennes sera très analysé. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Paray-Vieille-Poste. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Une avance pour le RN C'est certainement la présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Paray-Vieille-Poste au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 26,81% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,32% contre 52,68%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 22,24% des suffrages sur place, contre 33,00% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,08%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui avait terminé en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Paray-Vieille-Poste, avec 25,27% des votes exprimés devant la liste de Nathalie Loiseau avec 19,7% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,11%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Paray-Vieille-Poste A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Paray-Vieille-Poste regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 868 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 785 entreprises, Paray-Vieille-Poste se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,22 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 1 047 résidents étrangers, représentant 13,38% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,42%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 013 euros/an. Pour finir, à Paray-Vieille-Poste, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Paray-Vieille-Poste : quels enseignements ? L'analyse des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 43,3% des électeurs de Paray-Vieille-Poste (Essonne) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 40,1% pour les élections européennes de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Paray-Vieille-Poste L'une des grandes inconnues des européennes sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Paray-Vieille-Poste. L'inflation et ses conséquences sur le moral des foyers français pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Paray-Vieille-Poste (91550). Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 035 personnes en âge de voter dans la commune, 69,03% avaient pris part au vote, contre une participation de 73,09% au premier tour, c'est-à-dire 3 680 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,97% au premier tour et seulement 42,02% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Paray-Vieille-Poste pour les élections européennes ?