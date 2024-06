En direct

19:07 - Quel candidat vont choisir les supporters de la gauche à Oullins ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections du Parlement à Oullins, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,35% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 7,62% à Oullins, contre 22,31% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Oullins : les 22,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,78% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national favori à Oullins pour les européennes ? La part des électeurs en faveur du RN sera une des clés localement pour ces européennes 2024. À Oullins, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,08% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,82% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Oullins Ce sont Emmanuel Macron avec 28,2% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,89% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Oullins. Marine Le Pen ne s'arrogeait que 14,82%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 70,84% contre 29,16% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,57%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 34,35% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Oullins en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Oullins était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,31% des bulletins exprimés, devançant la liste de Yannick Jadot avec 21,06% et Jordan Bardella avec 16,08%.

11:45 - Les données démographiques d'Oullins révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Oullins est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 27 113 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 2 162 entreprises, Oullins est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,29 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 2 231 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,78%, Oullins se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 556 € par an, la ville désire plus de prospérité. À Oullins, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - À Oullins, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 27 385 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 52,22% des électeurs d'Oullins (Rhône) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,07% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - La participation aux élections européennes à Oullins L'un des facteurs clés des élections européennes sera indéniablement le taux d'abstention à Oullins. La guerre russo-ukrainienne est de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs d'Oullins. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,46% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,6% au premier tour, ce qui représentait 13 126 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,98% au premier tour. Au deuxième tour, 49,49% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Oullins ?