En direct

19:10 - À Saint-Jean-d'Illac, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,83% à Saint-Jean-d'Illac, contre 26,12% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Jean-d'Illac, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,76% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Jean-d'Illac, entre les 26,12% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,38% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Jean-d'Illac, un favori aux européennes ? Si au niveau national, les sondages d'opinion calculent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Jean-d'Illac plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21% contre 34,22% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,71% contre 63,29%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Jean-d'Illac un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,95% au premier tour, contre 36,38% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 57,18% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Jean-d'Illac.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Jean-d'Illac lors des précédentes élections européennes, avec 26,12% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 19,32% dans la cité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 17,56%.

11:45 - Saint-Jean-d'Illac : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale européenne, Saint-Jean-d'Illac est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 9 304 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 941 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,69 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 194 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 987 euros/an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Pour finir, à Saint-Jean-d'Illac, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Jean-d'Illac : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 9 479 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 47,59% des électeurs de Saint-Jean-d'Illac (Gironde), contre un taux d'abstention de 53,61% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Jean-d'Illac sont lancées L'un des critères essentiels de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Saint-Jean-d'Illac. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 78,34% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,07% au premier tour, c'est-à-dire 5 583 personnes. En proportion, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,41% au premier tour et seulement 47,29% au deuxième tour. Les habitants des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?