En direct

19:07 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Bagnolet ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait glané 8% à Bagnolet, contre 13,87% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés à Bagnolet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 61,52% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (54,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,06% pour Yannick Jadot, 3,24% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Bagnolet ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très observé. À Bagnolet, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 11,53% au terme du vote européen et Marine Le Pen 9,07% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Bagnolet plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 54,36% et Emmanuel Macron avec 17,52% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Bagnolet. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 9,07%. Le second tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 79,94% contre 20,06% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Bagnolet, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 61,52%, alors que le RN restera derrière à 5,92%. Il n'y avait pas eu de second tour dans la circonscription.

12:45 - 19,98% pour Yannick Jadot lors des dernières européennes à Bagnolet Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux européennes de l'époque localement. Le jeune loup arrivait loin derrière, avec 11,53%, en retrait par rapport à Yannick Jadot avec 19,98% et Manon Aubry avec 14,01%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bagnolet façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Bagnolet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 13961 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,76%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (46,69%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 7 951 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 23,32% et d'une population immigrée de 30,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,69% à Bagnolet, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bagnolet ? Au cours des dernières années, les 39 493 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 57,84% des inscrits sur les listes électorales de Bagnolet, contre un taux d'abstention de 68,35% en 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Bagnolet L'une des grandes inconnues des élections européennes sera incontestablement la participation à Bagnolet. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Bagnolet. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,97% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 37,94% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.