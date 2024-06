Résultat des européennes à Fontaines-Saint-Martin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Marine Le Pen finissait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 13,84% contre 40,69% pour Emmanuel Macron et 16,13% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 23,57% contre 76,43%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 11,31%, alors que les candidats LREM cumuleront 42,41% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. À Fontaines-Saint-Martin, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 32,82% des votes. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 20,7%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,41%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Fontaines-Saint-Martin et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Fontaines-Saint-Martin, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 33,11% de cadres pour 3 043 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 240 entreprises, Fontaines-Saint-Martin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,07 % des résidents sont des enfants, et 7,46 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 256 résidents étrangers, soit 8,49% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 7,79%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3769,26 euros par mois. À Fontaines-Saint-Martin, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Européennes précédentes à Fontaines-Saint-Martin : état des lieux de l'abstention Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Au moment des dernières européennes, 1 379 électeurs de Fontaines-Saint-Martin s'étaient rendus aux urnes (soit 59,65%), à comparer avec un taux de participation de 49,13% pour le scrutin de 2014. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes à Fontaines-Saint-Martin sont lancées À Fontaines-Saint-Martin, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,17% au premier tour et seulement 55,98% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 83,15% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,6% au deuxième tour, ce qui représentait 1 890 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.