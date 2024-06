En direct

19:14 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Sainte-Anne ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 7,38% à Sainte-Anne, contre 19,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Sainte-Anne. C'est un candidat Régionaliste qui y prenait la première place au premier tour, avec 63,94% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Sainte-Anne ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très commenté. Indicateur clé pour ce dimanche : Sainte-Anne fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,12% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Sainte-Anne ? Avec 15,46%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Sainte-Anne au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 50,94% et 16,2% des bulletins exprimés. Marine Le Pen remportait finalement le scrutin au second tour avec 63,03% contre 36,97% pour le président réélu. Au premier tour des élections législatives, Sainte-Anne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Régionaliste s'imposer avec 63,94%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 3,84%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 19,91% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Sainte-Anne Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sainte-Anne lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 19,91% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 18,12% dans la cité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14,99%.

11:45 - Démographie et politique à Sainte-Anne, un lien étroit A la mi-journée des élections européennes, Sainte-Anne fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 4 231 logements pour 4 478 habitants, la densité de la ville est de 110 habitants par km². L'existence de 513 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 26 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,14 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 17,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2086,03 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,6%, révélant une situation économique précaire. Sainte-Anne incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Sainte-Anne : la mobilisation des habitants aux européennes Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 4 545 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 87,42% au niveau de Sainte-Anne, contre une abstention de 89,27% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Sainte-Anne pour les européennes Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères clés des élections européennes 2024 à Sainte-Anne. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 4 315 personnes en âge de voter dans la ville, 59,87% étaient restées chez elles, contre une abstention de 63,75% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études indiquent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?