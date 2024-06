Résultat des européennes à Toulouse : les premiers chiffres

En direct

19:06 - À Toulouse, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 9,25% à Toulouse, contre 24,62% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Toulouse, la Nupes avait en effet accumulé 44,93% des votes sur l'ensemble des 5 circonscriptions de la ville. Une poussée à affiner avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Toulouse, entre les 24,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,39% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,77% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste RN favorite à Toulouse pour les européennes ? La part des électeurs de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection 2024. À Toulouse, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 11,43% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 9,55% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Toulouse ? Toulouse avait accordé à Marine Le Pen 9,55% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 36,95% et 26,39% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 77,48% contre 22,52% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 7,45%, le RN sera devancé ensuite par les 44,93% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. Un résultat calculé sur l'ensemble des électeurs de la ville, comptant 5 circonscriptions sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Toulouse lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 24,62% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 21,28% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 11,43%.

11:45 - Toulouse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Toulouse définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,25% et une densité de population de 3989 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,88%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,75% et d'une population immigrée de 15,79% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 13,37% à Toulouse, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Toulouse : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Au fil des dernières années, les 509 200 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 47,61% au sein de Toulouse (Haute-Garonne). Le taux d'abstention était de 55,96% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Toulouse À Toulouse, le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs décisifs des européennes 2024. L'inflation qui plombe les finances des ménages pourrait impacter la participation à Toulouse (31000). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 258 771 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,51% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,37% au premier tour, c'est-à-dire 200 207 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,52% au premier tour et seulement 51,06% au deuxième tour.