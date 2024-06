En direct

19:06 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Villepinte ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais Glucksmann avait obtenu 5,3% à Villepinte, contre 18,41% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des dernières législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Villepinte, le binôme Nupes avait en effet réuni 48,51% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 56% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Villepinte ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le principal enseignement pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. À Villepinte, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,92% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 13,12% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Villepinte ? Villepinte avait accordé à Marine Le Pen 13,12% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 54,2% et 19,1% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 29,61% contre 70,39%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,45%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 48,51% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - À Villepinte, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test apparait encore comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Villepinte, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 20,92% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,41% et Manon Aubry à 11,64%. Si on entre dans le détail, 1152 votants s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Villepinte et leurs implications électorales A mi-chemin des élections européennes, Villepinte foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 38 725 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 922 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (74,98 %) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 8 123 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 30,28%, Villepinte se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 185 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 17,76%, révélant une situation économique mitigée. À Villepinte, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Villepinte Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Au moment des européennes de 2019, 68,73% des personnes habilitées à participer à une élection à Villepinte avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 77,04% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Villepinte, 79,21% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Villepinte L'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera le niveau de participation à Villepinte. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Villepinte . A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 32,53% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 43,18% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.