En direct

19:06 - Les votes de la coalition de gauche scrutés Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 5,61% à Sevran, contre 17,42% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Sevran, le binôme Nupes avait en effet réuni 51,88% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 56% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Sevran pour la liste Rassemblement national ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sevran semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la ville.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour les européennes Dans les isoloirs de Sevran, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 12,02%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 54,87% et 18,77% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 27,96% contre 72,04%. Au premier tour des élections législatives, Sevran, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 51,88%, alors que le RN restera derrière à 12,12%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Sevran il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 20,7% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 17,42% et Yannick Jadot à 12,62%. Le mouvement eurosceptique s'était placé en tête avec pas moins de 1425 habitants de Sevran passés par les isoloirs.

11:45 - Comprendre l'électorat de Sevran : un regard sur la démographie locale La démographie et la situation socio-économique de Sevran façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 6934 habitants par km² et 44,22% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 19,67% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 227 €/an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 33,67% et d'une population étrangère de 25,41% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,93% à Sevran, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Sevran : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 52 002 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 32,62% des personnes en âge de voter à Sevran avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 25,32% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Sevran : l'abstention en question À Sevran, l'abstention sera l'une des clés du scrutin européen. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 67,61% au premier tour et seulement 75,48% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 22 838 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 43,47% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 32,25% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.