En direct

19:06 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Vaulx-en-Velin ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais Glucksmann avait obtenu 7,58% à Vaulx-en-Velin, contre 15,29% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vaulx-en-Velin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 43,38% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Vaulx-en-Velin, entre les 15,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel score à Vaulx-en-Velin à l'issue des européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections 2024, localement, comme au niveau national. À Vaulx-en-Velin, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 22,86% lors du vote européen et Marine Le Pen 13,57% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements de 2022 La ville de Vaulx-en-Velin avait accordé à Marine Le Pen 13,57% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 54,94% et 17,28% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,67% contre 71,33%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,99%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 43,38% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Vaulx-en-Velin, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 22,86% des votes étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,29% et Manon Aubry à 12,16%. Le RN avait fini premier avec pas moins de 1352 électeurs de Vaulx-en-Velin.

11:45 - Comment la composition démographique de Vaulx-en-Velin façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Vaulx-en-Velin est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 52 139 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 4 580 entreprises, Vaulx-en-Velin offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 48 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,95 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 11 746 résidents étrangers, soit 22,69% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 449 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,06%, annonçant une situation économique instable. À Vaulx-en-Velin, où les moins de 30 ans représentent 48% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vaulx-en-Velin ? L'étude des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Au moment des précédentes européennes, 6 091 inscrits sur les listes électorales de Vaulx-en-Velin (Rhône) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 26,72%), à comparer avec un taux de participation de 21,04% pour les européennes de 2014. Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Election à Vaulx-en-Velin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera le niveau de participation à Vaulx-en-Velin. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 27,85% au premier tour. Au deuxième tour, 27,61% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Vaulx-en-Velin pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 59,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 49,88% au second tour, soit 12 039 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.