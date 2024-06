En direct

19:06 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Bron ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,6% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à affiner avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,59% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 2,01% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait glané 7,42% à Bron, contre 24,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (6,07% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,69% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,28% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Bron ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très commenté. À Bron, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,46% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 13,98% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Bron ? Dans les bureaux de vote de Bron, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 13,98%, la représentante de l'extrême droite était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 32,02% et 27,5% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 28,94% contre 71,06%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 10,36%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 30,60% des voix. Bron se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Les Républicains au second tour, vainqueur localement avec 56,36%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Bron lors des européennes il y a cinq ans, avec 24,55%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 17,46% des suffrages.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Bron A mi-chemin des européennes, Bron regorge de diversité et d'activités. Avec ses 43 049 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 084 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 10 304 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (28,26 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 5 656 résidents étrangers, Bron est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,34%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 446 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Bron, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Bron Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 43 427 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 47,85% des inscrits sur les listes électorales de Bron s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 40,82% pour les européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Bron L'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Bron. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,43% au premier tour. Au second tour, 46,49% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Bron pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 73,52% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 67,82% au second tour, c'est-à-dire 15 840 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.