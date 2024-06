En direct

19:08 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Viroflay ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait atteint 35,12% à Viroflay, contre 6,43% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Viroflay, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,36% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont choisir les votants de Viroflay ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections du Parlement européen. On remarque que Viroflay compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 7,49% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 6,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la dernière présidentielle à Viroflay Ce sont Emmanuel Macron avec 38,8% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,06% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Viroflay. Marine Le Pen n'affichait que 6,4%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 19,15% contre 80,85%. Avec 4,08%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 36,24% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Viroflay se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 63,97%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Viroflay lors des dernières élections des députés européens, avec 35,12% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,62% dans la cité. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 16,55%.

11:45 - Viroflay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Viroflay, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec un taux de chômage de 6,17% et une densité de population de 4509 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 52,89%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,41% et d'une population étrangère de 8,70% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,58% à Viroflay, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - À Viroflay, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'analyse des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des européennes 2019, 34,8% des inscrits sur les listes électorales de Viroflay (Yvelines) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 43,26% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Viroflay Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin européen à Viroflay. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 84,23% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,31% au second tour, c'est-à-dire 9 356 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des foyers français pourrait pousser les citoyens de Viroflay (78220) à ne pas rester chez eux.