19:06 - Sur quel candidat vont se porter les 27,48% de la Nupes à Meudon ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Meudon, la Nupes avait en effet accumulé 27,48% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions correspondant à la ville, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,51% à Meudon, contre 34,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Meudon pour la liste Rassemblement national ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Meudon semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Meudon Meudon avait opté pour Marine Le Pen à 8,7% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la fille de Jean-Marie Le Pen avec 37,91% et 23,13% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 20,85% contre 79,15%. Au premier tour des élections législatives, Meudon, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 40,89%, alors que le RN sera distancé à 6,62%. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Meudon, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. À Meudon, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 34,27% des bulletins exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 16,86%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 11,22%.

11:45 - Élections européennes à Meudon : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale européenne, Meudon est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 39,67% de cadres supérieurs pour 46 342 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 4 258 entreprises, Meudon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (68,26 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Meudon abrite une communauté diversifiée, avec ses 5 459 résidents étrangers, soit 11,91% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 35,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 236,99 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Meudon manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Meudon : la mobilisation des habitants aux européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Meudon, 60,94% des votants avaient participé. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 17 859 inscrits sur les listes électorales de Meudon (Hauts-de-Seine) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,21%). Le taux de participation était de 50,28% en 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Meudon À Meudon, l'un des critères importants de ces élections européennes sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,91% au premier tour. Au deuxième tour, 54,72% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Meudon ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 76,69% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,54% au premier tour, c'est-à-dire 24 265 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.