En direct

19:07 - Les supporters de la Nupes convoités L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections du Parlement à Chaville, le binôme Nupes avait en effet glané 27,49% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,68% à Chaville, contre 33,85% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Chaville ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Indicateur clé pour ce dimanche : Chaville fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 8,41% lors du vote européen et Marine Le Pen 7,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Chaville La commune de Chaville avait voté pour Marine Le Pen à 7,89% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du RN avec respectivement 38,81% et 21,82% des voix. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 80,9% contre 19,1% pour Le Pen au second round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 5,81%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 36,84% des voix. Chaville optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 61,89%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Chaville il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. À Chaville, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 33,85% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,72%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 12,06%.

11:45 - Chaville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Chaville se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 45,95% de cadres pour 19 991 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 532 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 5 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 19,28 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 2 029 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, près de 35,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 678,24 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Chaville, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Elections européennes précédentes à Chaville : retour sur la participation électorale Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 8 194 inscrits sur les listes électorales à Chaville, 61,82% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 54,68% en 2014.

09:30 - Abstention à Chaville : quelles perspectives pour les européennes ? Le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 à Chaville. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,85% dans la commune. L'abstention était de 17,94% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?