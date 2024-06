En direct

19:22 - Les suffrages de la gauche unie très suivis L'autre source de doute qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nupes. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 19,24% des bulletins dans la commune. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,34% à Vert-le-Grand, contre 20,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Vert-le-Grand ? Si dans tout le pays, les sondages d'intentions de vote prédisent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Vert-le-Grand plutôt favorables à Le Pen en 2022 Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Vert-le-Grand pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 25,93% dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,72% contre 53,28%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 22,41% des suffrages sur place, contre 22,78% pour le binôme Ensemble !. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 61,62%, contre 38,38% pour le binôme Nupes.

12:45 - À Vert-le-Grand, Jordan Bardella en tête en 2019 Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui terminait en tête des élections européennes à l'époque à Vert-le-Grand, avec 23,47% des électeurs, soit 200 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,77% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,15%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Vert-le-Grand : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Vert-le-Grand comme dans toute la France. Dotée de 999 logements pour 2 252 habitants, la densité de la ville est de 152 habitants par km². Ses 149 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 37 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 19,47 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,16% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 50,9% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 387,09 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Vert-le-Grand incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Vert-le-Grand : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 894 personnes en âge de voter à Vert-le-Grand, 48,83% étaient restées chez elles. L'abstention était de 55,38% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Vert-le-Grand ? Le taux d'abstention sera indiscutablement un critère décisif des élections européennes à Vert-le-Grand. L'inflation est de nature à impacter la participation à Vert-le-Grand. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,43% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 21,82% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,21% au premier tour et seulement 52,48% au deuxième tour.