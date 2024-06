En direct

19:15 - Qui vont adopter les supporters de la gauche au Plessis-Pâté ? Une autre question qui entoure ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Plessis-Pâté, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,45% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 6,29% au Plessis-Pâté, contre 25,99% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 25,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,54% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes au Plessis-Pâté ? Si en France entière, les sondages d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à près de 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle au Plessis-Pâté Le Plessis-Pâté avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,51%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,52% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,52% contre 63,48%. Le RN n'a pas plus convaincu au Plessis-Pâté quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,4% au premier tour, contre 29,45% pour le binôme Nupes. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - 25,99% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes au Plessis-Pâté Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes au Plessis-Pâté plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 14,57% des bulletins, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 18,81% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,99%, couronnée dans la localité.

11:45 - Dynamique électorale au Plessis-Pâté : une analyse socio-démographique Quel portrait faire du Plessis-Pâté, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 27,45% de cadres supérieurs pour 4 147 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 269 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 38 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,24 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le Plessis-Pâté abrite une communauté diversifiée, avec ses 223 résidents étrangers, soit 5,42% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,38%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 666 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Au Plessis-Pâté, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Le Plessis-Pâté : la mobilisation des électeurs aux européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. Pendant les élections européennes 2019, parmi les 1 601 inscrits sur les listes électorales au Plessis-Pâté, 56,59% avaient participé à l'élection. La participation était de 50,58% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections au Plessis-Pâté Ce 9 juin, lors des européennes au Plessis-Pâté, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 664 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,02% étaient restés chez eux. L'abstention était de 16,18% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,41% au premier tour et seulement 44,49% au deuxième tour. Le conflit israélo-palestinien serait notamment capable de ramener les habitants du Plessis-Pâté (91220) vers les urnes.