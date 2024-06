En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Brunoy ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 24,75% à Brunoy, contre 6,47% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives à Brunoy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,19% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,54% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Brunoy ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très instructif. Les intentions de vote imaginent un RN entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait le porter à 22% à Brunoy, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Brunoy n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Brunoy ? Marine Le Pen restait largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 13,8% contre 30,29% pour Emmanuel Macron et 23,86% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,97% contre 70,03%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Brunoy en revanche, où un binôme Droite souverainiste arrivait en tête au premier tour avec 28,45% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Droite souverainiste l'emportait avec 59,09%.

12:45 - Que retenir des européennes à Brunoy il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Brunoy plaçait dans cet ordre la liste de Nicolas Dupont-Aignan avec 12,25% des votes, troisième, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 16,79% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,75%, vainqueure ici même.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Brunoy A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Brunoy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,29% de cadres supérieurs pour 25 423 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 891 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 18,74 % des résidents sont des enfants, et 24,06 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Brunoy incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 764 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 42,87% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1101,58 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Brunoy incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Elections européennes précédentes à Brunoy : état des lieux de l'abstention Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Brunoy, 70,69% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 8 773 personnes en âge de voter à Brunoy, 47,55% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 54,81% lors du scrutin de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Brunoy À Brunoy, l'une des clés de ces élections européennes sera sans aucun doute l'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,14% au premier tour. Au second tour, 50,2% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Brunoy ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,52% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,47% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.