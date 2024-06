En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 7,58% à Crosne, contre 19,9% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Crosne, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,6% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Crosne, entre les 19,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,67% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,95% de LREM au premier tour des législatives…

Dans les isoloirs de Crosne, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 18,38%, la cheffe du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,97% et 25,67% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 63,93% contre 36,07% pour Le Pen au second tour dans la localité. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Crosne en revanche, où un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale arrivait en tête au premier tour avec 33,60% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Droite souverainiste l'emportait avec 53,63%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Crosne

La composition démographique et le contexte socio-économique de Crosne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,89%. En outre, le taux de ménages propriétaires (67,61%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,69%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 947 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,10% et d'une population immigrée de 15,51% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Crosne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,39% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.