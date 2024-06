En direct

19:09 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Ville-d'Avray ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 4,81% à Ville-d'Avray, contre 42,65% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des élections des députés à Ville-d'Avray, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,51% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Ville-d'Avray ? Le nombre de votes en faveur de la liste Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 à l'échelle locale. À Ville-d'Avray, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 7,16% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 6,88% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Ville-d'Avray avait accordé à Marine Le Pen 6,88% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la candidate de l'extrême droite avec 45,12% et 14,94% des suffrages. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 83,19% contre 16,81% pour Le Pen au second round dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 4,55%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 42,82% des voix. Ville-d'Avray se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 73,72%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau au terme des dernières européennes à Ville-d'Avray Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Ville-d'Avray était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 42,65% des bulletins exprimés, devançant la liste de Yannick Jadot avec 16,62% et François-Xavier Bellamy avec 14,36%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Ville-d'Avray : ce qu'il faut savoir Quelle influence la population de Ville-d'Avray exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,69%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (55,54%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 47,13%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,49% et d'une population étrangère de 9,14% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,9% à Ville-d'Avray, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - À Ville-d'Avray, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 36,02% des électeurs de Ville-d'Avray. L'abstention était de 41,66% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Ville-d'Avray, 60,23% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Ville-d'Avray L'un des critères importants des européennes 2024 sera le niveau d'abstention à Ville-d'Avray. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,69% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 17,97% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les jeunes montrent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?