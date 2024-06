En direct

19:07 - Les votes de la coalition de gauche font envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sèvres, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,13% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,74% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,4% à Sèvres, contre 38,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Sèvres ? Le score en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections du Parlement européen localement, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Sèvres semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La ville de Sèvres avait offert à Marine Le Pen 6,92% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du RN avec 42,53% et 20,59% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 82,81% contre 17,19% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 4,47%, alors que les candidats LREM cumuleront 40,05% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - À Sèvres, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Sèvres plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 38,33% des voix, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,94% et François-Xavier Bellamy avec 10,62%.

11:45 - Sèvres : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Sèvres apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 46,4% de cadres pour 22 618 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 2 539 entreprises, Sèvres se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (69,55 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 2 348 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 48,09% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 258,41 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Sèvres, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Sèvres : la mobilisation des habitants aux européennes Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 60,17% des inscrits sur les listes électorales de Sèvres s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 53,26% pour le scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Sèvres, 60,45% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Sèvres ? Ce dimanche, lors des européennes à Sèvres, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,99% au niveau de l'agglomération. La participation était de 80,58% au premier tour, soit 12 174 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,5% au premier tour et seulement 55,09% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Sèvres.