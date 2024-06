En direct

19:16 - Les voix de la Nupes convoités L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des législatives aux Anses-d'Arlet. Le ticket Régionaliste était en tête au premier tour, avec 60,63% des suffrages. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN aux Anses-d'Arlet ? On note que Les Anses-d'Arlet fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 13,65% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants des Anses-d'Arlet plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 13,36% contre 16,06% pour Emmanuel Macron et 54,1% pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen remportait finalement l'élection au second tour avec 62,91% contre 37,09% pour le président sortant. Au premier tour des législatives, Les Anses-d'Arlet, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Régionaliste s'imposer avec 60,63%, alors que le RN sera distancé à 1,19%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Nathalie Loiseau en tête en 2019 aux Anses-d'Arlet Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Aux Anses-d'Arlet, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 19,53% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,06% et Manon Aubry avec 14,12%.

11:45 - Les Anses-d'Arlet : élections européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants des Anses-d'Arlet sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,7% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2130,96 € par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (32,71%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (20,75%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,81%, comme aux Anses-d'Arlet, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Analyse de l'abstention aux européennes aux Anses-d'Arlet Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières consultations politiques, les 3 780 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 85,77% des votants des Anses-d'Arlet. L'abstention était de 89,03% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Participation aux Anses-d'Arlet : que retenir des précédentes élections ? Aux Anses-d'Arlet, le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur essentiel du scrutin européen. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 43,13% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 37,68% au premier tour, c'est-à-dire 1 243 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 28,98% au premier tour et seulement 30,3% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes aux Anses-d'Arlet ? Les jeunes générations expriment couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?