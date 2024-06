En direct

19:07 - Qui vont élire les supporters de la gauche à Neuilly-Plaisance ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait atteint 24,91% à Neuilly-Plaisance, contre 6,46% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Neuilly-Plaisance, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,53% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Neuilly-Plaisance pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. A noter : Neuilly-Plaisance fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,85% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Neuilly-Plaisance plutôt pour Macron à la présidentielle Dans la commune de Neuilly-Plaisance, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 13,87%, la candidate était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,91% et 28,08% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 27,93% contre 72,07%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,17%, alors que les candidats Nupes obtiendront 30,53% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes à Neuilly-Plaisance Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore une fois logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières élections européennes à Neuilly-Plaisance plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 15,85% des suffrages exprimés, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 17,88% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,91%, gagnante sur place.

11:45 - Neuilly-Plaisance : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Neuilly-Plaisance mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des européennes. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,73% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,44%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,37% et d'une population immigrée de 21,54% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,26% à Neuilly-Plaisance, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Neuilly-Plaisance L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, à l'occasion des européennes, 6 220 électeurs de Neuilly-Plaisance avaient pris part au scrutin (soit 49,48%). La participation était de 39,75% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Neuilly-Plaisance, 71,55% des votants avaient participé.

09:30 - La participation aux élections européennes à Neuilly-Plaisance L'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention à Neuilly-Plaisance. Pour le second tour de la présidentielle, 70,79% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,73% au premier tour, soit 9 578 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français est de nature à modifier les choix que feront les citoyens de Neuilly-Plaisance.