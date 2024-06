En direct

19:08 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Orsay ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Orsay, le binôme Nupes avait en effet cumulé 46,3% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à comparer avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 9,31% à Orsay, contre 31,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 31,12% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 35,26% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 29,23% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour la liste RN à Orsay ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Orsay semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

15:02 - Marine Le Pen en tête à Orsay lors de la présidentielle 2022 Avec 7,87%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Orsay au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,26% et 25,13% des votes. Le second round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 81,64% contre 18,36% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,91%, alors que les candidats Nupes obtiendront 46,30% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Orsay, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Orsay, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,12% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 21,27%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 9,31%.

11:45 - Orsay : élections européennes et dynamiques démographiques Comment la population d'Orsay peut-elle influencer les résultats des européennes ? Dans la ville, 41% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,43% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 51,38%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,84% et d'une population étrangère de 11,66% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 15,3% à Orsay, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des européennes à Orsay Au cours des élections passées, les 16 352 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 62,23% dans la commune d'Orsay. La participation était de 56,33% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Orsay, 58,34% des électeurs avaient voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Orsay L'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera sans nul doute le taux de participation à Orsay. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,68% au sein de la ville, contre une participation de 82,14% au premier tour, soit 9 086 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Orsay .