Résultat des européennes à Saint-Antoine-du-Rocher : l'élection 2024 en direct

13:29 - Saint-Antoine-du-Rocher : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Antoine-du-Rocher révèlent des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des européennes. Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (85,82%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,86%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 703 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,48%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Antoine-du-Rocher mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,88% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.