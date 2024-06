Résultat des européennes à Saint-Georges-lès-Baillargeaux : l'élection 2024 en direct

13:09 - Saint-Georges-lès-Baillargeaux : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Comment les électeurs de Saint-Georges-lès-Baillargeaux peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 6,52% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 119 hab/km² et 47,94% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,12%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 796 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,74%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Georges-lès-Baillargeaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,15% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.