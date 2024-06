Résultat des européennes à Saint-Urbain : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Urbain : démographie, élections et stratégies politiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Urbain révèlent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,46% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,68%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 603 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,31%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,64%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Urbain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,21% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.