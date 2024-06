Résultat des européennes à Sainte-Colombe : l'élection 2024 en direct

13:26 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Sainte-Colombe

Dans les rues de Sainte-Colombe, les élections sont en cours. Avec une population de 1 953 habitants répartis dans 1 245 logements, cette localité présente une densité de 1226 habitants par km². Ses 229 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 13,09 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,93 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 31,44% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 932,00 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Sainte-Colombe, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.