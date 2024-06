Résultat des européennes à Vieux-Habitants : l'élection 2024 en direct

09:49 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Vieux-Habitants

Ce 9 juin, lors des élections européennes à Vieux-Habitants, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 77,67% au premier tour et seulement 79,93% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 63,67% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 57,16% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.