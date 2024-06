Résultat des européennes au Plessis-Pâté : l'élection 2024 en direct

13:09 - Dynamique électorale au Plessis-Pâté : une analyse socio-démographique

Quel portrait faire du Plessis-Pâté, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 27,45% de cadres supérieurs pour 4 147 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 269 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 38 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,24 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le Plessis-Pâté abrite une communauté diversifiée, avec ses 223 résidents étrangers, soit 5,42% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,38%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 666 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Au Plessis-Pâté, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.