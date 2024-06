En direct

19:08 - À Fleury-Mérogis, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais Raphaël Glucksmann s'était élevé à 3,06% à Fleury-Mérogis, contre 12,25% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des législatives à Fleury-Mérogis, le binôme Nupes avait en effet enregistré 40,58% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Fleury-Mérogis lors des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN va être le déterminant localement pour cette élection 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Fleury-Mérogis compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,09% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Fleury-Mérogis ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Fleury-Mérogis lors du premier tour de la présidentielle, avec 41,59%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,1%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,82% contre 53,18%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,97% au premier tour, contre 40,58% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Que retenir des européennes à Fleury-Mérogis il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 361 habitants de Fleury-Mérogis passés par les isoloirs avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait 29,09% des voix contre Nathalie Loiseau à 12,25% et Ian Brossat à 11,44%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Fleury-Mérogis et leurs implications électorales Dans la commune de Fleury-Mérogis, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 16,46% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,71% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2121,63 euros/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 25,32% et d'une population étrangère de 22,67% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Fleury-Mérogis mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,89% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Fleury-Mérogis Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? En 2019, lors des élections européennes, le taux de participation atteignait 36,99% des votants de Fleury-Mérogis (Essonne). La participation était de 35,12% lors du scrutin de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Fleury-Mérogis À Fleury-Mérogis, l'un des facteurs déterminants des élections européennes 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 30,3% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 36,89% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 64,57% au premier tour. Au second tour, 66,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Fleury-Mérogis ? La guerre en Ukraine et ses retombées sur les prix des matières premières sont capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Fleury-Mérogis .